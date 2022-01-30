Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes, hafta sonu kayak severlerin akınına uğradı.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı ve Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu tatilinde yoğunluk yaşandı. Tatili fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, soğuk havaya aldırış etmeden, Erciyes'te kayak yapmanın tadını çıkarttı. Kayseri'de yaşadıkları için Erciyes'e günübirlik olarak da geldiklerini söyleyen Ziya Soybahçeci, "Erciyes'e hafta sonunu değerlendirmek için geldik. Buraya gelenler genelde otellerde kalıyor ama biz Kayseri'de yaşadığımız için günübirlik bir şekilde geliyoruz. Piknik yapmak için geliyoruz. Genel olarak Erciyes'i o şekilde değerlendiriyoruz. Erciyes Kayseri'nin bir değeridir. İnsanlar buralara uzaklardan geliyorlar. Erciyes bence hak ettiği yerde bulunuyor. Daha da iyi olacağını düşünüyorum" dedi.