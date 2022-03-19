Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Hafta sonu tatilini Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te geçirmek isteyenler kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

İç Anadolu'nun "zirvesi" diye nitelendirilen Erciyes'te hafta sonu olmasının da etkisiyle farklı zorluk derecelerine sahip pistleri dolduran tatilciler, kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Merkeze gelen kayakseverler, 41 farklı noktada toplam 112 kilometre uzunluğundaki pistlerde kayıyor.

Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği merkezde kayak sezonu sürüyor.