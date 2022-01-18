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ERCİYES'TE HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANI, PİSTİN 700 METRE DIŞINA ÇIKMIŞ - Son Dakika

ERCİYES'TE HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANI, PİSTİN 700 METRE DIŞINA ÇIKMIŞ

18.01.2022 12:14

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, düşen kar kütlesinin altında kalıp, hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon Üyesi, Kanadalı turist Michael John Kreeft'in (45), pistin 700 metre dışına çıktığı belirlendi.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, düşen kar kütlesinin altında kalıp, hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler (BM) Koordinasyon Üyesi, Kanadalı turist Michael John Kreeft'in (45), pistin 700 metre dışına çıktığı belirlendi. Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Numan Değirmenci, "Kayakçılar, mevcut pistin 700 metre ilerisine giderek dere içine çıkmışlar. O dere, kimsenin kaymadığı ve bilmediği bir yer. Biz bile oralara gitmiyoruz" dedi.

Olay, 16 Ocak günü saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Birleşmiş Milletler Koordinasyon Üyesi, Kanadalı turist Michael John Kreeft, arkadaşları Harres Yakubi ve Lukas Biedermann ile birlikte kayak yapmak için görev yaptıkları Gaziantep'ten Kayseri'deki Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi. 3 turist, kayak yapmak için Çobanini kamp alanının dışına çıktı. Kayak sırasında bölgedeki vadiden Michael John Kreeft'in üzerine kar kütlesi düştü. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve Erciyes A.Ş. pist görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kar kütlesi altında kalan Kanadalı turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, Kanadalı turistin cenazesini bulunduğu bölgeden kızakla indirerek, Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Otopsisi tamamlanan Kanadalı turistin cenazesinin bugün ülkesine gönderileceği belirtildi.

'ONAYLANMIŞ PİSTLERDE KAYMAK GEREKİYOR'

Kayseri Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Numan Değirmenci, "Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın güvenli kayak merkezlerinden biridir. Ancak bunu kurallara uygun bir şekilde yaparsak, güvenli olur. Çünkü onaylanmış ve belirtilmiş pistlerde kaymak gerekiyor. Pistlerin dışına çıktığınız zaman, diğer bölgeler tehlike arz etmektedir. O yüzden sürekli olarak görevlilerin ve merkezlerdeki uyarı levhalarına uyarak, kayak yapılması gerekiyor. Bu pistlerin dışına çıkıldığında ve özellikle yeni yağmış karların tehlikesi çok fazladır. Bu insanların hayatlarına mal olabilir. Bu tehlikeyi yaşamamak için pistlerin dışına çıkmamak gerekiyor" diye konuştu.

'ORAYA NASIL GİTTİLER, HAYRET EDİYORUZ'

Kanadalı turistin hayatını kaybetmesinden dolayı üzgün olduklarını belirten Değirmenci "Keşke böyle bir olay olmasaydı. Bu olay, bir cana mal oldu. Kayakçılar, mevcut pistin 700 metre ilerisine giderek, dere içine çıkmışlar. O dere kimsenin kaymadığı ve bilmediği bir yer. Biz bile oralara gitmiyoruz. Oraya nasıl gittiler, hayret ediyoruz. Çünkü izlediğimiz videolarda ve takip ettiğimiz ayak izlerine göre, derenin içine gitmeleri mucize. Bunu mantığımız almıyor. O gün eksi 18 derece bir soğukluk vardı. O soğukta böyle bir yere gitmelerini anlamıyoruz. Olayın olduğu yer, kapalı bir pist. Kapalı piste gittiğiniz zaman böyle bir tehlike ile karşı karşıya kalırsınız. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Çok üzüntülüyüz. Kayak, risk taşıyan bir spordur. Eğer kafanıza göre kayarsanız, her türlü tehlikeye maruz kalırsınız" ifadelerini kullandı.

'ERCİYES'TE ÇIĞ DÜŞME TEHLİKESİ YOK'

Kayakçılara çağrı yapan Değirmenci, "Benim burada kayakçılara çağrım, belirtilmiş olan pistlerin dışına kesinlikle çıkmayınız. Belirtilen pistlerin dışına çıktığınızda her türlü sakatlanma olayı ile karşılaşabilirsiniz. Çünkü görevliler, bu kişileri bilmez. O pistlere çıktığınız zaman, görevlilerin haberi olmaz. Her türlü sakatlığa maruz kalırsınız. Kesinlikle yapmayın ama güvenilir ve ezilmiş pistlerde kaydığınızda hiçbir tehlikesi yoktur. Kayak, güzel bir spordur" dedi.

Olaydan 2-3 gün önce bölgede tipi olduğunu vurgulayan Değirmenci, şöyle konuştu:

"Tipi karları biriktirmiş, balkon yapmış. Erciyes'te çığ düşme tehlikesi yok. Sadece derenin üstlerinde balkonlar oluşur. Bu balkonların üzerinde kayarsanız, bu balkonların düşmesi sonucu böyle bir kaza meydana gelir. Bizim öngörümüz; bu şekilde oldu. Erciyes Dağı'nda şimdiye kadar böyle bir olay yaşanmadı. Tipi sonrası rüzgarların biriktirdiği kardan dolayı böyle bir hadise meydana gelmiş."

'BURADA 3 DİLDE ANONSLAR YAPILIYOR'

Bazı kayakseverlerin adrenalin yaşamak için pist dışına çıktığını söyleyen Değirmenci, "Erciyes'te bu tür tehlikeli kayak yapanlar, çok nadir oluyor. Bunu binde 2 veya 3 olarak diyebilirim. Onlar da 'adrenalin olsun' diyerek böyle pistlere çıkıyor. Burada 3 dilde anonslar yapılıyor. Ezilmiş ve güvenli pistlerde kayak yapılması gerektiği söyleniyor. Bu anonslara rağmen bazı insanlar çıkıp, 'adrenalin olsun' diyerek kayak yapıyor. Fakat bu yanlış bir hareket. Çünkü bu yapıldığı zaman, sporun dışına çıkılıyor. Böylesi durumlarda bizler de üzülüyoruz" dedi.

ERCİYES'TE HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANI, PİSTİN 700 METRE DIŞINA ÇIKMIŞ
ERCİYES'TE HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANI, PİSTİN 700 METRE DIŞINA ÇIKMIŞ
ERCİYES'TE HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANI, PİSTİN 700 METRE DIŞINA ÇIKMIŞ
ERCİYES'TE HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANI, PİSTİN 700 METRE DIŞINA ÇIKMIŞ
ERCİYES'TE HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANI, PİSTİN 700 METRE DIŞINA ÇIKMIŞ
ERCİYES'TE HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANI, PİSTİN 700 METRE DIŞINA ÇIKMIŞ
ERCİYES'TE HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANI, PİSTİN 700 METRE DIŞINA ÇIKMIŞ
ERCİYES'TE HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANI, PİSTİN 700 METRE DIŞINA ÇIKMIŞ
ERCİYES'TE HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANI, PİSTİN 700 METRE DIŞINA ÇIKMIŞ
ERCİYES'TE HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANI, PİSTİN 700 METRE DIŞINA ÇIKMIŞ
ERCİYES'TE HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANI, PİSTİN 700 METRE DIŞINA ÇIKMIŞ
ERCİYES'TE HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANI, PİSTİN 700 METRE DIŞINA ÇIKMIŞ
ERCİYES'TE HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANI, PİSTİN 700 METRE DIŞINA ÇIKMIŞ
ERCİYES'TE HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANI, PİSTİN 700 METRE DIŞINA ÇIKMIŞ

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Birleşmiş Milletler, Kayak Merkezi, Erciyes, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ERCİYES'TE HAYATINI KAYBEDEN BM ÇALIŞANI, PİSTİN 700 METRE DIŞINA ÇIKMIŞ - Son Dakika
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