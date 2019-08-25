Son Dakika Haberleri: Erciyes'te iki dağcıyı jandarma kurtardı
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Erciyes'te iki dağcıyı jandarma kurtardı

27 dakika önce

Erciyes Dağı'na tırmanışta mahsur kalan iki kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Erciyes'te iki dağcıyı jandarma kurtardı, System.String[]

Erciyes Dağı'na tırmanışta mahsur kalan iki kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanan Furkan Ç, 3 bin 800 rakımda mahsur kaldı. Yardım isteyen Furkan Ç, Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Erciyes Karakol Komutanlığı ve JAK ekipleri tarafından kurtarılarak kamp alanına indirildi.

Zirve tırmanışı yaptıktan sonra inişte Çobanini bölgesinde rotayı şaşıran Onur Ç. de ekiplerce kamp yerine ulaştırıldı.

Melikgazi, Jandarma, Erciyes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:06 Kaynak: AA
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