Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi sürüyor - Son Dakika
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Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi sürüyor

14.04.2022 15:47

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezinde ziyaretçiler, ilkbaharda kayak yapma imkanı buluyor.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezinde ziyaretçiler, ilkbaharda kayak yapma imkanı buluyor.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yerli ve yabancı kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlıyor.

Kayakseverler, merkezdeki dört farklı kapıda toplam 112 kilometre uzunluğa ulaşan farklı eğimdeki 41 pistte kayak yaptı.

Doğası ve modern tesisleriyle dikkati çeken, siyah, kırmızı ve mavi kategorilerde zorluk derecelerine sahip pistlerde hafta sonları gece kayağı da yapılıyor.

Öte yandan pistlerde kar kalınlığı 130 santimetre ölçüldü.

Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi sürüyor
Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi sürüyor
Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi sürüyor
Erciyes'te ilkbaharda kayak keyfi sürüyor

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Anadolu'da kayak keyfi ilkbaharda da sürüyor Anadolu'da kayak keyfi ilkbaharda da sürüyor Anadolu'da kayak keyfi ilkbaharda da sürüyor Anadolu'da kayak keyfi ilkbaharda da sürüyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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