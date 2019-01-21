Son Dakika Haberleri: Erciyes'te Işıklar Altında Gece Kayağı

Erciyes'te Işıklar Altında Gece Kayağı

1 saat önce

Kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te kayakseverler için sömestir tatili boyunca aydınlatmalı pistlerde gece kayağı düzenlenip, meşaleli inişler yapılıyor.

Erciyes'te Işıklar Altında Gece Kayağı, System.String[]
Kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes'te kayakseverler için sömestir tatili boyunca aydınlatmalı pistlerde gece kayağı düzenlenip, meşaleli inişler yapılıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla gelişmiş bir kış sporları ve turizm merkezine dönüştürülen Erciyes, kayakseverlere kesintisiz kayak yapma imkanı sunuyor.

Erciyes'te yaklaşık 1 milyon liralık yeni yatırım kapsamında Tekir Kapı bölgesinde bulunan piste döşenen 22 ışıklandırma direği ile gece aydınlatması sağlanıyor.

Erciyes'te gece boyu çalışan teleferik sayesinde tatilciler sömestirin ve karın tadını doyasıya çıkarıyor.

Kış sezonu boyunca her hafta cuma ve cumartesi günleri, sömestr tatili boyunca ise her akşam düzenlenen gece kayağı etkinliğine tatilciler yoğun ilgi gösteriyor.

Kayakseverler eksi 15 dereceye varan havada, beyaz örtü üzerinde yanan varil ateşi çevresinde ısınırken, Erciyes AŞ tarafından hazırlanan sıcak şırayı tadıyor.

Pekmezin de olduğu bazı malzemelerin karışımıyla hazırlanan sıcak şıra, gecenin soğuğunda kayakçıların ve ziyaretçilerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:15 Kaynak: AA

Ekonomi
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