Erciyes'te jeotermal sondaj protokolü imzalandı - Son Dakika

Erciyes'te jeotermal sondaj protokolü imzalandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Cengiz Erdem arasında Erciyes'te sıcak su bulunmasını sağlayacak Jeotermal Sondaj Çalışmalarına ilişkin protokol imzalandı.

Erciyes'te jeotermal sondaj protokolü imzalandı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürü Cengiz Erdem arasında Erciyes'te sıcak su bulunmasını sağlayacak Jeotermal Sondaj Çalışmalarına ilişkin protokol imzalandı. Protokole, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ve Vali Şehmus Günaydın ile Kayseri Milletvekili İsmail Tamer şahitlik etti.

Erciyes'in yılın 12 ayı değerlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalara bir yenisi daha eklendi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yakından ilgilendiği "Erciyes'te Sıcak Su" bulunmasına yönelik çalışmalarda "Müjde" niteliğinde bir adım daha atıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü arasında 'Jeotermal Sondaj Çalışmaları'na ilişkin protokol imzalandı. Protokole göre, 2200 metre derinliğe inebilen jeotermal sondaj araçları Ekim ayında Erciyes'te çalışmalarına başlayacak. Erciyes A.Ş. Genel Müdürlük binasında düzenlenen imza törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Maden tetkik ve Arama Genel Müdürü Cengiz Erdem, Ak Parti İl Başkan Vekili Fatih Üzüm, Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Murat Cahid Cıngı, Enerji Etütleri Başkanı İsmail Kara, MTA Teftiş Kurulu Başkanı Osman Erkan ve diğer ilgililer katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, yaptığı konuşmada, protokolün hayırlı olmasını dileyerek, Kayseri'nin Erciyes dağı ile şahlanacağını ifade etti. Özhaseki, "Kayseri Erciyes Dağı ile adeta şahlanacak. Erciyes'in karı, Kayseri'nin karı olacak. Yeni bir alan açılmış oluyor. Kayseri'nin ekonomisini etkileyecek ama sosyal hayatını da etkileyecek. Kayserimize hayırlı olsun. Tabi kendi dönemimde bu projeyi başlattım ve buraya kadar getirdim. Elimiz şimdi Memduh ağabeyde. O atom karınca. Bırakmayacak, devam ettirecek, suyu da bulacak. Daha sonra Yüksek irtifa Merkezini de Allah'ın izniyle bitirecek. Burayı da şahlandıracak, taçlandıracak" dedi. Erciyes Dağı'nın turizmin merkezi olması yönünde daha da iyi bir konuma geleceğine inandığını ve bu anlamda güzel bir çalışmaya daha imza attıklarını kaydeden Başkan Büyükkılıç ise şunları kaydetti;

"Böyle bir imza atılmasına, fırsat veren vesile olan ve hakikaten Erciyes'teki emeklerini esirgemeyen değerli Haseki Bakanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Geçmişten bu yana burada sıcak suyun bulunması yönünde hem gayreti olmuştur, hem de bu yönde bizleri yüreklendirmiştir. Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce geldiklerinde de şehrimiz ile ilgili projeleri konuşurken Erciyes'imizin olmazsa olmazı olan sıcak su konusunda değerli Enerji Bakanımızla ve genel müdürümüzle görüşmek suretiyle bu konuda gerekli çalışmaların yapılması yönünde konuya sahip çıkmışlardı. Bugünde çok şükür bunun imzasını atıyoruz. Kayserimiz önemli ama Erciyes çok daha önemli olmaya başladı. Burada dünya standartlarında olan kayak merkezimiz ile aynı zamanda sadece dört aya özgü değil, 12 ay inşallah hem sportif alanlarda, hem termal imkanlarıyla insanlara hizmet edecek olan ve buranın turizmin gerçek manada merkezi olması yönünde daha da iyi bir konuma geleceğine inandığımız böyle bir çalışmaya imza atılmış oluyor. İnşallah MTA'nın çok değerli Genel Müdürü ve ekibi kısa sürede hayata geçirecektir. Bizleri sevindirecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğalgaz müjdesine çok sevindiğini ve gurur duyduğunu dile getiren Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız doğalgazın müjdesini verdi ama biz de burada Kayserimizin bize göre doğalgazı olan termali ile ilgili bu müjdeyi paylaşıyoruz. Erciyesimize çok yakışacak. Kayseri'ye, bölgeye Kapadokya'ya önemli bir açılım sağlar diye umuyor ve inanıyorum" dedi. Vali Şehmus Günaydın ise, "Kayseri'ye gelince, Kayseri'de ne var ne yok diye şöyle baktığımda ilk akla gelen Erciyes. Erciyes gerçekten Kayserimizin en önemli enstrümanlarından biri. Kayserimiz, Erciyes'in de hak ettiği şekilde hem ülke hem de Kayseri ekonomisine katkı yapılması için çok güzel çalışmalar yapılmış" ifadelerini kullandı. Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de, protokolün önemine işaret ederek, Erciyes'te bulunacak sıcak su ile hayalin gerçeğe dönüşeceğine dikkati çekti.

Türkiye'nin jeotermal konusunda dünyada 4'üncü sıraya çıktığını Avrupa'da ise ilk sırada olduğunu ifade eden Maden Tetkik Arama Genel Müdürü Cengiz Erdem ise "İnşallah bu başarıyı Ekim ayı içerisinde çalışmalara başlayacağımız Erciyes'te de gösteririz" ifadelerinde bulundu.

Protokol kapsamında MTA'ya ait 2 bin 200 metre derinliğe inebilen jeotermal sondaj araçları Ekim ayında Kayseri'ye gelerek çalışmalarına başlayacak. - KAYSERİ

Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 12:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erciyes'te jeotermal sondaj protokolü imzalandı - Son Dakika

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