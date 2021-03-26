Erciyes'te kar kalınlığı 130 santimetreye yükseldi - Son Dakika

Erciyes Kayak Merkezi'nde iki gündür devam eden kar yağışı sonrasında kar kalınlığı 130 santimetreye yükseldi.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kar yağışı iki gün etkili oldu. Halen kar yağışının devam ettiği Erciyes Dağı'nda iki gün boyunca 25 santimetre kar yağdığı öğrenildi.

Kar yağışının ardından kayak merkezindeki kar kalınlığının 130 santimetreye kadar yükseldiği bildirildi. - KAYSERİ