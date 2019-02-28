Son Dakika Haberleri: Erciyes'te Kar Kalınlığı 170 Santim Oldu

Erciyes'te Kar Kalınlığı 170 Santim Oldu

45 dakika önce

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Erciyes'te Kar Kalınlığı 170 Santim Oldu, System.String[]
KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 170 santimetreye ulaştı.

Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde binaların çatıları ve yeşil alanlar beyaza bürünürken yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 5 santimi geçti. Zaman zaman şiddetli rüzgarla tipiye dönen kar yağışı yaşamı güçleştirdi. Şehir içinde ulaşım yavaşlarken, çok sayıda hasarlı kaza meydana geldi. Öte yandan Erciyes Kayak ve Kış Sporları Merkezi'nde de kar kalınlığı 170 santimetreye ulaştı. Kar yağışının etkili olduğu Erciyes'te 4 kapıda kayak yapılabiliyor.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:47 Kaynak: DHA

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