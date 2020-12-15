Erciyes'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı, kayak sezonu açıldı - Son Dakika

Erciyes'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı, kayak sezonu açıldı

15.12.2020 15:35

Erciyes Kayak Merkezi'nde 2020-2021 kayak sezonu başladı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde 2020-2021 kayak sezonu başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yazılı açıklamasına göre, kesintisiz kayak imkanı sunan uzun pistleri, snowboard, kızakla kayma gibi çeşitli kış aktivitelerinin yapıldığı alanlara sahip merkez, kayakseverlere ev sahipliği yapıyor.

Kış aylarında beyaz örtüyle kaplanan doğası, sunduğu imkanlar, birçoğu dünyaya örnek modern yapılarıyla yıllardır yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet sunan İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'te, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.

Türkiye Kayak Federasyonunda görevli kayakçılar tarafından açılan "2020-2021 kayak sezonu hayırlı olsun" yazılı pankartla pistte kayak yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nı bir numaralı kayak merkezi yapmak istediklerini belirtti.

Erciyes'in Kayseri'nin gurur kaynağı olduğuna değinen Büyükkılıç, güvenli kayak merkezi sertifikası alan Erciyes'e ilginin yoğun olduğunu aktardı.

Salgın koşullarına uyulduğunu ve güvenli ortamda kayak yapılmasının amaçlandığını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kurallara uyma yönünde de hepimiz gayret göstereceğiz. Hepimiz dikkat edeceğiz. Hepimiz kurallara uyacağız. Yurt dışından charter seferleri 19 Aralık'ta başlıyor. Haftada en az 10 uçak gelecek. Bunun içerisinde Rusya, Ukrayna, Polonya, Belarus ve diğer ülkeler var. Turlar halinde otellere gelip yerleşen dostlarımız rahatlıkla burada kayabilecek. Yabancı misafirlerimiz kontrollü ve güvenli bir şekilde ilimize gelip, ilimizden ayrılacaklar."

Öte yandan açıklamada, Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'ne, 193 yıldır faaliyetlerini sürdüren Bureau Veritas tarafından güvenli kayak merkezi (Safe Ski Resort) sertifikası verildiği ve Erciyes'in dünyada bu belgeyi alan "ilk ve tek" kayak merkezi olduğu belirtildi.

Erciyes'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı, kayak sezonu açıldı
Erciyes'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı, kayak sezonu açıldı
Erciyes'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı, kayak sezonu açıldı
Erciyes'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı, kayak sezonu açıldı

Kayak Merkezi, Erciyes, Kayak, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı, kayak sezonu açıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı Galatasaray iddiaları sonrası Vedat Muriqi'in menajerinden açıklama geldi Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Kasımpaşa, Muğlaspor'u 5-0 yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin ikinci bebekleri kız olacak Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Bakan Soylu'dan polislere müjde: POLSAN'A üye olan 350 bin lira emeklilik ikramiyesi alacak
ABD yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkileyecek, Türkiye yaptırımlara nasıl karşılık verecek? İşte yanıtı ABD yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkileyecek, Türkiye yaptırımlara nasıl karşılık verecek? İşte yanıtı         
15:47
4 saatlik mesafeyi 2 saate indirecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı yarın hizmete giriyor 4 saatlik mesafeyi 2 saate indirecek Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı yarın hizmete giriyor         
15:31
12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş         
15:21
15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar kullanılamayacak 15 Ocak'tan itibaren HES kodu eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar kullanılamayacak         
15:09
Kadın müşterilerini korumak isterken katil olan şahsın avukatından Kadir Şeker'li savunma: 20 kat daha masumdur Kadın müşterilerini korumak isterken katil olan şahsın avukatından Kadir Şeker'li savunma: 20 kat daha masumdur         
15:01
Yağmur değil elektrik duası! Canından bezen bölge halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi Yağmur değil elektrik duası! Canından bezen bölge halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi         
14:37
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi         
14:07
Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin         
13:27
'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı         
12:43
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı Soğuk havaya aldırmadan denizin tadını çıkaran Rus kadın herkesi kıskandırdı         
12:01
Burdur Gölü'nde devam eden gaz çıkışlarıyla ilgili açıklama geldi: Depremin habercisi değil Burdur Gölü'nde devam eden gaz çıkışlarıyla ilgili açıklama geldi: Depremin habercisi değil         
10:43
İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar İşçiler de neye uğradığını şaşırdı! Fabrikayı bir gecede boşaltıp kayıplara karıştılar         
10:34
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
İstanbul'da lüks otomobil sahiplerinin kabusu oldular! Sadece gösterge panelini çalıyorlar İstanbul'da lüks otomobil sahiplerinin kabusu oldular! Sadece gösterge panelini çalıyorlar         
10:10
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 15:58:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erciyes'te kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı, kayak sezonu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei