Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimetreye yükseldi.
Suni karlama makineleriyle yapılan çalışmaların yanı sıra merkezde etkili olan yağışla kayak merkezinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Erciyes'te, 2200 metredeki Tekir Bölgesi, Hisarcık Kapı ve Develi Kapı'daki pistler kayakseverlerin hizmetine sunuldu.
Öte yandan zirveye yakın bölgelerde kar kalınlığı yer yer 1 metre ölçüldü.
Kaynak: AA
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