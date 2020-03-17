Erciyes'te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciyes'te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Erciyes'te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı

6 saat önce

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Erciyes'te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.

Erciyes'te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı, System.String[]

Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Erciyes'te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.


Kayseri'de, dün akşam saatlerinden etkisini gösteren kar, kenti beyaza bürüdü. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te de yağış ile beraber kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı. - KAYSERİ

Kayseri, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:49 Kaynak: İHA
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