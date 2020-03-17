Erciyes'te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı - Son Dakika

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Erciyes'te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı
6 saat önce
Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Erciyes'te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:49 Kaynak: İHA
Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı sonrasında Erciyes'te kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı.
Kayseri'de, dün akşam saatlerinden etkisini gösteren kar, kenti beyaza bürüdü. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te de yağış ile beraber kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı. - KAYSERİ
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