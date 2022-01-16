Erciyes'te kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti (3) - Son Dakika

KURTARMA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Erciyes Kayak Merkezinde pist dışına çıktıktan sonra üzerine kar kütlesinin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Birleşmiş Milletler koordinasyon üyesi Kanadalı Micheal Kreeft'i (45), kurtarma görüntüleri ortaya çıktı. Karın altında kalan Kreeft, jandarma, AFAD ve Erciyes A.Ş. pist güvenlik ekibinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Kanadalı turist ardından kızak yardımıyla tesislere getirilerek, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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