SPOR Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı

19.03.2022 15:39

Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladıVIDEO YOKOlcay DÜZGÜNKAYSERİ,(DHA)- AVRUPA Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Kupası, Erciyes'te başladı.

Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı

VIDEO YOK

Olcay DÜZGÜNKAYSERİ,(DHA)- AVRUPA Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Kupası, Erciyes'te başladı.

CEV tarafından Türkiye Voleybol Federasyonu ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş ev sahipliğinde düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı, Erciyes Kayak Merkezi'nde start aldı. Uluslararası profesyonel sporcuların mücadele ettiği organizasyon 2.200 metredeki Tekir Kapı bölgesinde gerçekleşiyor. Avrupa Kupası'na İsviçre, Belçika, Fransa, Romanya İtalya, Macaristan, Polonya ve Türkiye'den 7 kadın ve 11 erkek olmak üzere 18 takım katıldı. Takımlar arasındaki oyunlar bugün sabah 09.30'da üç sahada başlayıp, akşam saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yarın ise saat sabah 10.00'dan itibaren erkeklerde ve kadınlarda çeyrek final ve yarı final müsabakaları oynanacak ve finale kalan takımlar saat 13.00'te final müsabakaları için karşı karşıya gelecek. (DHA)

SPOR Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
SPOR Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
SPOR Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
SPOR Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
SPOR Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
SPOR Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
SPOR Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
SPOR Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
SPOR Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
SPOR Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı
SPOR Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı

YORUMLAR
500
Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı Erciyes'te başladı Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı Erciyes'te başladı CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu, Erciyes'te başladı CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu, Erciyes'te başladı

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:26 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Zelenski'yi ciddiye almak zor! Batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışmayacağız!
16:24 Sarhoş olana kadar içki içen 2 çocuk annesi kadın, sabah uyandığında kalçasındaki dövmeyle sarsıldı
16:22 Yeni Malatya-Kasımpaşa maçı ilginç anlara sahne oldu! Sinirden deliye dönen tecrübeli futbolcu sahayı terk etmek istedi
16:13 Belarus lideri Lukaşenko tam bir Putin hayranı: Putin çok formunda, o bir atlet, aklı tamamen yerinde, çok sağlıklı!
16:11 Rusya, Ukrayna'nın Mykolaiv askeri üssünü vurdu: 80 Ukrayna askeri öldürüldü
16:05 Eski gazeteci, yeni fuarcı Erhan Çelik, Bakırköy Belediyesi'nin teftişine çok sinirlendi
15:53 Bolu Dağı Tüneli'nde 18 araç böyle birbirine girmiş
15:46 Doktorun darpla suçladığı uzman çavuş görevine iade edildi
15:44 Abramovich'le ilgili sürpriz iddia: Gözünü Göztepe'ye dikti
15:38 Kasapta 50 gram kıyma devri: İlikli kemik soruyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 17:01:35. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Erciyes'te Kar Voleybolu Avrupa Kupası heyecanı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement