Erciyes'te Kar Voleybolu Heyecanı

Erciyes Kayak Merkezi, 2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu karşılaşmalarına üçüncü kez ev sahipliği yapacak.

Erciyes Kayak Merkezi, 2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu karşılaşmalarına üçüncü kez ev sahipliği yapacak.



Uluslararası Voleybol Konfederasyonu tarafından 11-13 Ocak 2019 tarihlerinde düzenlenecek 2019 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2. etap karşılaşmalarına 9 ülkeden 60 sporcu katılacak.



İlk turu Moskova'da yapılan etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes'in kar ile yapılabilecek her türlü sportif organizasyonun üssü haline geldiğini, 11-13 Ocak CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2. etap karşılaşmalarına ev sahipliği yapacağını söyledi.



Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ile uluslararası standartlarındaki tesisleri ve pistleriyle Erciyes'in evrensel kış sporları merkezi konumuna geldiğini belirten Cıngı, "Uluslararası profesyonel sporcuların mücadelesine sahne alacak organizasyon, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV), Türkiye Voleybol Federasyonu ve Erciyes AŞ işbirliğiyle 11-13 Ocak'ta 2 bin 200 rakımlı Tekir Kapı bölgesinde gerçekleştirilecek." dedi.



Organizasyonun Avrupa'dan 7 ülkede düzenlendiğini, Türkiye'den ise sadece Kayseri'nin ev sahipliği yaptığını ifade eden Cıngı, şunları kaydetti:



"Kar voleybolu, Avrupa'da yavaş yavaş yaygınlaşıyor ama hızla halk seviyesine kadar inen bir spor. Bu turnuva 5 yıldır düzenleniyor. Biz bu olay başlar başlamaz geç kalmadan hemen organizasyonları almaya başladık. Bu sene de üçüncü kez ev sahipliği yapacağız. Bu yılki organizasyona İtalya, Polonya, İsviçre, Rusya, Romanya, Çekya, Slovakya, Kosova ve Türkiye olmak üzere 9 ülkeden 60 sporcu katılacak. 17 erkek, 13 kadın takımı olmak üzere 30 takımın mücadelece edeceği müsabakalarda dereceye giren takımlara para ödülü ve kupaları verilecek. 11 Ocak Cuma günü ön elemelerin yapılacağı Avrupa Kupası, 12 Ocak Cumartesi günü ana karşılaşmalarla devam edecek. 13 Ocak Pazar günü ise müsabakalar erkeklerde ve kadınlarda çeyrek final, yarı final ve final maçları ile sabah 10.00'dan itibaren oynanacak. Final müsabakaları ve ödül töreni ise 13.00-15.00 saatleri arasında yapılacak. Kadınlar, erkekler final maçları ve ödül töreni TRT Spor'dan canlı yayınlanacak."

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