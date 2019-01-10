Erciyes'te Kar Voleybolu Heyecanı
2 saat önce
2019 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ikinci etabı Kayseri'de yarın başlayacak.
2019 Avrupa
Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar
Voleybolu Avrupa Turu'nun ikinci etabı Kayseri
'de yarın başlayacak. Erciyes Kayak Merkezi
'nde kurulan voleybol
kortlarında düzenlenecek organizasyon, 13 Ocak'ta sona erecek.
Organizasyona Çekya, İsviçre
, İtalya
, Polonya
, Rusya
, Romanya
, Slovakya
ve Türkiye
'den 27 takım başvurdu. Üst üste 3. kez Kar Voleybolu Avrupa Turu'na ev sahipliği yapacak olan Erciyes'teki etap, bu yıl değişen oyun kurallarının ardından ilk kez 3x3 formatında oynanacak.
Türkiye, karşılaşmada erkeklerde 6, kadınlarda 5 takım olmak üzere 11 takım ile mücadele edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:22 Kaynak: AA
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