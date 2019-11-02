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Erciyes'te kar yağışı

7 saat önce

Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

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Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.


Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kar sevinci yaşandı. Dün akşam saatlerinde dağın üst kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber Erciyes beyaza büründü. Yağan kar ile beraber kar kalınlığı pistlerde 5 santimetreyi buldu. - KAYSERİ

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:15 Kaynak: İHA
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