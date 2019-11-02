Son Dakika Haberleri: Erciyes'te kar yağışı...Pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu
Son Dakika Genel Erciyes'te kar yağışı...Pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu

Erciyes'te kar yağışı...Pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu

6 saat önce

Erciyes'te kar yağışı...Pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi bulduKAYSERİ - Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Erciyes'te kar yağışı...Pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu

KAYSERİ - Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kar sevinci yaşandı. Dün akşam saatlerinde dağın üst kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber Erciyes beyaza büründü. Yağan kar ile beraber kar kalınlığı pistlerde 5 santimetreyi buldu.

Erciyes'te kar yağışı...Pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu

Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
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