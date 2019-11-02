Erciyes'te kar yağışı...Pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu
6 saat önce
Erciyes'te kar yağışı...Pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi bulduKAYSERİ - Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:55 Kaynak: İHA
Erciyes'te kar yağışı...Pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu
KAYSERİ - Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber pistlerde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kar sevinci yaşandı. Dün akşam saatlerinde dağın üst kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beraber Erciyes beyaza büründü. Yağan kar ile beraber kar kalınlığı pistlerde 5 santimetreyi buldu.
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