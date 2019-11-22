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Erciyes'te karlama çalışması başladı

6 saat önce

Erciyes Dağı'nda geceleri karlama çalışmalarına başlandı.

Erciyes'te karlama çalışması başladı, System.String[]

Erciyes Dağı'nda geceleri karlama çalışmalarına başlandı.

Erciyes AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, gece saatlerinde başlayan çalışmalarda 154 suni karlama makinesi saatte 65 metreküp kar üretiyor.

Kasım ayının ortalarından itibaren hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına inmesiyle birlikte suni kar makineleri çalıştırıldı.

Yapılan çalışmalarda saatte 25 metreküp su tüketerek 65 metreküp civarında kar üretimi gerçekleştiriliyor. Suni karlama makineleri tarafından üretilen karlarla, kar yağışı olmaması halinde dahi aralık ayında kayak sezonu açılacak.

Erciyes, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:56 Kaynak: AA
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