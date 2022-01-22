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Erciyes'te kayağa tipi engeli - Son Dakika

Erciyes'te kayağa tipi engeli

22.01.2022 10:23
Erciyes'te kayağa tipi engeli

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te tipi nedeniyle kayak yapılamıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te tipi nedeniyle kayak yapılamıyor.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar kalınlığı pistlerin bulunduğu alanlarda 130 santimetre olarak ölçüldü.

Sıcaklığın sıfırın altında 7 dereceye düştüğü kayak merkezinde sabah saatlerinde etkili olan tipi, sis ve rüzgar nedeniyle mekanik tesisler kapatıldı. Hava durumuna göre tesislerin gün içerisinde açılacağı öğrenildi.

Kayak merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Dağ genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve tipi nedeniyle mekanik tesislerimiz hizmet verememektedir. Erciyes'te yol boyunca görüş mesafesi bazı noktalarda 1 metreye kadar düşmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, jandarma ve polis ekipleri, kayak merkezine giden yollarda uygulama yapıyor, eksik donanımlı araçların geçişine izin vermiyor.

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Türkiye, Erciyes, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes'te kayağa tipi engeli - Son Dakika


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