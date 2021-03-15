Erciyes'te kayak heyecanı bu sezon üretilen 540 bin metreküp suni kar ile renklendi - Son Dakika

Erciyes'te kayak heyecanı bu sezon üretilen 540 bin metreküp suni kar ile renklendi

15.03.2021 11:15
Erciyes'te kayak heyecanı bu sezon üretilen 540 bin metreküp suni kar ile renklendi, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, mevsim şartlarının beklendiği gibi gitmemesi nedeniyle suni kar üretimi rekor seviyeye ulaşarak yaklaşık 540 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te, mevsim şartlarının beklendiği gibi gitmemesi nedeniyle suni kar üretimi rekor seviyeye ulaşarak yaklaşık 540 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesince uygulamaya konulan Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlarla uluslararası standartlarda kayak merkezi haline gelen Erciyes, suni kar üretiminde Türkiye'de lider durumda.

Mevsiminde yağmayan karın suni üretilmesi için yoğun çaba harcayan Erciyes Kayak Merkezi, bu sezon rekor kırarak 180 bin metreküp su kullanıp 540 bin metreküp suni kar üretti.

Erciyes'te üretilen suni kar sayesinde kayak pistlerinde kar kalınlığı kayak yapılacak kalınlık ve kaliteye getirilerek hem sezonu uzatılıyor hem de kayakseverlerin keyifli anlar yaşaması sağlanıyor.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, suni karlama yöntemiyle hem sezonu erken açabildiklerini hem de sezonu daha geç kapatabildiklerini söyledi.

Erciyes Kayak Merkezi'nin Türkiye'deki en gelişmiş suni kar üretme alt yapısına sahip olduğunu vurgulayan Cıngı, "Sezon başında pistlerimizi suni karla donattığımız için suni kardaki bol su oranı pistlerimizin donma mukavemetini de artırarak erimeyi geciktiriyor. Sezon başında suni karla pisti açarsanız, yani ilk katmanı suni karla oluşturursanız bu kat donarak pistin dayanıklılığını artırıyor. Üzerindeki kar da sürekli ezilerek bu tabakayı koruyoruz. Güneş ışınlarının en alttaki tabakayı eritmesi daha uzun sürüyor. Dolayısıyla sezonu da uzatmış oluyoruz." dedi.

"Suni kar artık kayak merkezlerinin vazgeçilmezi"

Suni kar üretmenin kayak merkezlerine avantaj sağladığına dikkati çeken Cıngı, şöyle konuştu:

"Erciyes Master Planı hazırlanırken özelikle kar yağmadığı dönemlerde pistleri karsız bırakmamak, kayakseverlere kesintisiz hizmet verebilmek için suni kar üretim alt yapısına önem verildi. Biz de bu suni karlama alt yapısının ekmeğini yedik, çok ciddi faydasını gördük. Suni kar artık kayak merkezlerinin vazgeçilmezi haline geldi. Çünkü tüm dünya küresel ısınma tehdidiyle karşı karşıya. Özellikle Alpler'de düşük rakımlı kayak merkezleri kapanma noktasına geldi. Bu yıl kar yağışının az olması nedeniyle gerektiği noktada halen suni kar üretebiliyoruz. Bahar güneşinden dolayı aşınan pistlerimizi suni karla düzenliyoruz. Bu sezon 180 bin metreküp su kullanarak 540 bin metreküp kar ürettik. Bu bizim için bir rekor oldu. Bu sezona kadar hiç bu seviyede suni kar üretmeye ihtiyacımız olmamıştı. Bu yıl havaların önceki yıllara oranla biraz daha ılıman gitmesi bizi daha fazla suni kar üretmeye teşvik etti."

Cıngı, suni karlama alt yapısının, kayak merkezinin fonksiyonelliği, insanları misafir edebilmesi ve otellerin de kayak merkezine güvenerek oda satışlarını yapabilmeleri açısından ön plana çıktığını sözlerine ekledi.

Türkiye, Erciyes, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes'te kayak heyecanı bu sezon üretilen 540 bin metreküp suni kar ile renklendi - Son Dakika


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