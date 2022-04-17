Erciyes'te kayak keyfi devam ediyor - Son Dakika
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Erciyes'te kayak keyfi devam ediyor

17.04.2022 13:21

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezinde ziyaretçiler, uzayan sezonda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

İç Anadolu'nun en yüksek dağı Erciyes'teki kayak merkezinde ziyaretçiler, uzayan sezonda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Kesintisiz kayak yapılan uzun pistlere, snowboard, kızak gibi çeşitli kış aktivitelerinin yanı sıra güvenli kayak merkezi sertifikasına da sahip Erciyes'te, nisanda da sezon kesintisiz devam ediyor.

Kayakseverler, merkezdeki Tekir, Hisarcık ve Hacılar kapıdaki pistlerde kayak yapıyor.

Öte yandan yerli ve yabancı ziyaretçiler, gondol ve mekanik tesis ağı ile de dağı gezebiliyor.

Erciyes'te kayak keyfi devam ediyor
Erciyes'te kayak keyfi devam ediyor
Erciyes'te kayak keyfi devam ediyor
Erciyes'te kayak keyfi devam ediyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes'te kayak keyfi devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erciyes'te kayak keyfi devam ediyor - Son Dakika
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