Erciyes'te kayak keyfi nisanda da devam ediyor - Son Dakika
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Erciyes'te kayak keyfi nisanda da devam ediyor

10.04.2022 11:09
Erciyes'te kayak keyfi nisanda da devam ediyor

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde ziyaretçiler, ilkbaharda yağan karla uzayan sezonda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde ziyaretçiler, ilkbaharda yağan karla uzayan sezonda kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Kesintisiz kayak yapılan uzun pistlere, snowboard, kızak gibi çeşitli kış aktivitelerinin yanı sıra güvenli kayak merkezi sertifikasına da sahip Erciyes'te, nisanda da sezon devam ediyor.

Hafta sonu tatilini Erciyes'te geçirmek isteyen ziyaretçiler, pistlerde yoğunluk oluşturuyor.

Ziyaretçilerden Hüseyin Damar, bahar havasında kayak yaptıklarını, karın yeterli, pistlerin kayak için elverişli olduğunu söyledi.

Murat Anlı da ramazan ayında kayak yapmanın güzel olduğunu dile getirdi.

Tugay Kekeç ise Türkiye'nin farklı kentlerinde sıcak havada denize girilirken Erciyes'te kayak yapıldığına dikkati çekti.

Öte yandan pistlerdeki kar kalınlığı 120 santimetre ölçüldü.

Erciyes'te kayak keyfi nisanda da devam ediyor
Erciyes'te kayak keyfi nisanda da devam ediyor
Erciyes'te kayak keyfi nisanda da devam ediyor
Erciyes'te kayak keyfi nisanda da devam ediyor

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Türkiye, Erciyes, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes'te kayak keyfi nisanda da devam ediyor - Son Dakika


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