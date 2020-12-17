Erciyes'te kayak keyfi tüm hızıyla sürüyor

Kayak sezonu iki gün önce açılan Erciyes Kayak Merkezinde, kayak keyfi tüm hızıyla sürüyor.

Yaşanan kar yağışı ve yapay karlama çalışmaları sonrasında Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonu iki gün önce açıldı.

Sezonun açılması ile birlikte kayak severler fırsatı değerlendirerek kayak yapmanın keyfini Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı 13 Nolu pistte doyasıya yaşıyor.

(Alparslan Ötüken/İHA)