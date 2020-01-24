Erciyes'te kayak keyfine tipi engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erciyes'te kayak keyfine tipi engeli - Son Dakika

Erciyes'te kayak keyfine tipi engeli

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinde biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle teleferik ve pistlerin hizmet veremediği duyuruldu.

Erciyes'te kayak keyfine tipi engeli, System.String[]

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinde biri olan Erciyes Kayak Merkezi'nde yoğun tipi ve rüzgar nedeniyle teleferik ve pistlerin hizmet veremediği duyuruldu.


Erciyes A.Ş.'den yapılan duyuruda dün geceden beri devam eden kar yağışının kuvvetli rüzgar ve tipi ile devam ettiği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve tipi nedeniyle teleferiklerin ve pistlerin hizmet veremediği kayakseverlere duyuruldu. - KAYSERİ

Kayak Merkezi, Türkiye, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:31 Kaynak: İHA
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