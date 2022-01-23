Erciyes'te kayak keyfine tipi engeli - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te tipi nedeniyle hafta sonu kayakseverler pistlerden uzak kaldı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kent merkezinden Erciyes'e ulaşım sağlanamıyor.

Tekir, Hisarcık, Develi ve Hacılar kapılardaki tüm pistler, kızak alanları ve mekanik tesisler, kuvvetli rüzgar nedeniyle kullanıma kapatıldı.

Hafta sonları çok sayıda kayakseveri ağırlayan merkezde 2 gündür etkili olan kar dolayısıyla kayak yapılamıyor.