Son Dakika Haberleri: Erciyes'te, Kayak Pistinde Evlenme Teklifi

Erciyes'te, Kayak Pistinde Evlenme Teklifi

55 dakika önce

SİVAS'ta görevli astsubay Cihat Şahin (27), tatil yaptıkları Erciyes Kayak Merkezi'ndeki kayak pistinde, 'Benimle evlenir misin?

Erciyes'te, Kayak Pistinde Evlenme Teklifi, System.String[]
SİVAS'ta görevli astsubay Cihat Şahin (27), tatil yaptıkları Erciyes Kayak Merkezi'ndeki kayak pistinde, 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankartı açtırarak, sevgilisi öğretmen Buket Özcan'a (26) evlilik teklifinde bulundu. 

Buket Özcan ile 5 yıldır sevgili olan Cihat Şahin, evlilik yolunda ilk adımı atmak için Erciyes'te tatil planladı. Sivas'ta görevli astsubay Cihat Şahin ile Gaziantep'te öğretmenlik yapan Buket Özcan, Kayseri'de buluştu. Kayak kıyafetleri ile piste çıkan çift, önce kayak yaptı. Bu sırada Cihat Şahin, kayak pistinde sevgilisi Buket Özcan'a, 'Benimle evlenir misin?' yazılı pankartı açtırarak, yüzükle evlenme teklifinde bulundu. Özcan'ın teklifi kabul etmesi üzerine çift, tatilcilerin alkışları arasında dans etti. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:22 Kaynak: DHA

Sivas, Erciyes, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşlar Karacadağ Kayak Merkezine Akın Etti Çin, Otomotiv Sektöründe Kullanılan Eksantrik Milleri Sivas'tan Almaya Başladı

Son Dakika! Erdoğan: Nişasta Bazlı Şeker Kotasını Yüzde 2,5'a İndiriyoruz Son Dakika! Erdoğan, İsim Vermeden CHP'nin İzmir Adayı Hakkında İlk Kez Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 15:17:13. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciyes'te, Kayak Pistinde Evlenme Teklifi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]