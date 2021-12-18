Erciyes'te kayak sezonu açıldı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'te kayak sezonu başladı.

Suni karlama makineleriyle yapılan çalışmaların yanı sıra merkezde etkili olan yağışla kayak merkezinde kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye ulaştı.

Erciyes AŞ Genel Müdürü Murat Cahit Cıngı, AA muhabirine, bu yıl gecikmeli de olsa beklenen kar yağışının gelmesiyle sezonu açtıklarını söyledi.

Bereketli bir sezon geçirme temennisinde bulunan Cıngı, şunları kaydetti:

"Erciyes Kayak Merkezimizde sezonun ilk kayak faaliyetlerini başlatmış olduk. Şu an Tekir pistimiz faaliyete geçti. İnşallah yavaş yavaş diğer pistlerimiz de kayakseverlerimizin hizmetinde olacak. Global ısınma dediğimiz bir gerçeklik var. Bu biraz sezonun geç başlamasını tetiklese de sezonu uzatma noktasında suni karlama sistemlerimiz ve Erciyes Dağı'nın mukavemetli pistlerinin çok faydasını görüyoruz. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin geldiği, pandeminin etkilerinden uzaklaşmış bir sezon yaşamayı bekliyoruz, ümit ediyoruz. Geçmiş yıllardaki ziyaretçi sayısı ve ekonomi açısından Erciyes'imiz yeni bir rekora imza atacak."

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Erciyes'e yeni tesislerin de kazandırıldığını anlatan Dursun, "Kar yağışıyla bugün görüldüğü gibi yeni sezona iyi bir ilgi var. Aynı zamanda bugün yeni tesisimizin de açılışı gerçekleştirildi. Bunun yanında bu sene 2 tesisin açılışı gerçekleştirilecek. Yeni tesisler de yolda. Bunlar daha çok misafiri Erciyes'te ağırlamamızı sağlayacak. Bu açıdan Erciyes her yıl daha iyi noktalara geliyor." şeklinde konuştu.

Kayak yapmak için Adana'dan gelen Deniz Haydardedeoğlu da Erciyes'i çok beğendiklerini dile getirerek, "Erciyes gerçekten çok güzel. Her yıl burayı tercih ediyoruz. Sezonun başlamasını çok önceden bekliyorduk, biraz geç oldu ama hava iyi. Erciyes sayılı kayak merkezlerinden biri. Burayı herkese tavsiye ederim, hem tesisler hem yemekler çok güzel." dedi.