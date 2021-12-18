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ERCİYES'TE KAYAK SEZONU AÇILDI - Son Dakika

ERCİYES'TE KAYAK SEZONU AÇILDI

18.12.2021 15:45

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Kayak yapan eğitmenler, 'Sezona merhaba' pankartı açtı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde 2 gündür aralıksız yağan karla pistler, kayak sporuna uygun hale getirildi. Bugün de Erciyes'te kayak sezonu, kayak hocalarının, 'Sezona merhaba' pankartı ile gerçekleştirdiği kayakla açıldı. Açılışa, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da katıldı.

'REKORA İMZA ATACAK'

Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Bu sene biraz geç de olsa beklediğimiz kar yağışı gerçekleşti. Erciyes Kayak Merkezi'mizde ilk kayak faaliyetlerini gerçekleştirmiş olduk. Şu anda Tekir pistimiz faaliyete geçti. Yavaş yavaş diğer kapılarımızı da hizmete sokacağız. Sezon geç başlasa da sezonu uzatma anlamında suni karlama sistemimiz devreye girecektir. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin geldiği charter seferlerinin aksamadan yapıldığı bir sezon bekliyoruz. Ziyaretçi ve ekonomik anlamda Erciyes bir rekora imza atacak diye ümit ediyorum" diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise, "Bugün yeni sezona 'merhaba' dedik. Kar yağışıyla birlikte Erciyes'e iyi bir ilgi var. Bugün konaklama üzerine yeni tesislerimiz de hizmete açılacak. Yeni tesisler de yolda. Bu tesisler daha çok misafiri Erciyes'te misafir etmemizi sağlayacak. Bu yıl yerli ve yabancı çok sayıda turisti şehrimizde ağırlayacağız" dedi.

ERCİYES'TE KAYAK SEZONU AÇILDI
ERCİYES'TE KAYAK SEZONU AÇILDI
ERCİYES'TE KAYAK SEZONU AÇILDI
ERCİYES'TE KAYAK SEZONU AÇILDI

Murat Cahid Cıngı, Kayak Merkezi, Erciyes, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERCİYES'TE KAYAK SEZONU AÇILDI - Son Dakika


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