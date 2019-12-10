Erciyes'te kayak sezonu açılıyor

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta içi 2019-2020 kayak sezonunu açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin en önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kış Turizm ve Kayak Merkezi, son 10 yılda Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin uygulamaya koyduğu, 'Erciyes Master Planı' kapsamında yaklaşık 350 milyon euroluk yatırımla uluslararası standartlara kavuştu. Yılda yerli ve yabancı 2 milyon 250 bin turisti ağırlayan Erciyes'te, sezon hazırlıkları kapsamında 154 suni karlama ünitesi çalıştı. Toplam 102 kilometre uzunlukta kayak pistine sahip Erciyes'te, kar kalınlığı 40 santime ulaştı. Bu yıl uluslararası birçok organizasyon ve etkinliğe ev sahipliği yapacak olan kayak merkezi bu hafta kayak sezonunu açmaya hazırlanıyor.

'SEZONUN AÇILMASINI BEKLİYORUZ'

Kayak merkezi işletmecilerinden Sadık Doğru, "Bu yıl için tüm hazırlıklarımızı tamamladık ve sezonun açılmasını bekliyoruz. Kapasite olarak gerek işletmeler, gerekse de kayak merkezi olarak yeterliyiz. Kızak kiralama fiyatlarını geçen yıl olduğu gibi bu yıl da saatlik 25 TL, kayak kiralama bedelini ise günlük olarak 70 TL olarak belirledik. Pantolon, kask ve diğer giysilerin fiyatları değişiyor" dedi. İşletmeci Mert Değirmenci de, sezon hazırlıklarını firma olarak tamamladıklarını ve bu yıl sezondan çok umutlu olduklarını belirterek, "Erciyes A.Ş. ve biz işletmeciler olarak vatandaşlarımıza keyifli bir kış tatili yapmaları için çalışmalarımızı tamamladık" diye konuştu. Erciyes'te kayak sezonunun Nisan sonuna kadar sürmesi bekleniyor.