Son Dakika Haberleri: Erciyes'te Kayak Sezonu Uzadı

Erciyes'te Kayak Sezonu Uzadı

1 saat önce

TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı, kayak sezonunu uzattı.

Erciyes'te Kayak Sezonu Uzadı, System.String[]
TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te 2 gündür aralıklarla yağan kar yağışı, kayak sezonunu uzattı.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki işletmecilerin yüzünü güldürdü. 2 gündür aralıklarla yağan kar ile birlikte kayak merkezinde kar kalınlığı 110 santimetreye ulaştı. İşletmeciler, son dönemde yağan kar ile birlikte Erciyes'te kayak sezonunun Nisan ayının son haftasına kadar devam etmesini beklediklerini söyledi.

- Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:11 Kaynak: DHA

Kayak Merkezi, Kayseri, Erciyes, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arazi Tartışması Yüzünden 2 Kişinin Öldüğü Olayla İlgili Kan Donduran İfade: Çocuğu Öldürün, Delil Kalmasın Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Orman Genel Müdürlüğüne 5 Bin Personel Alınacak Ormanda Ölü Bulunan Boğaziçili Arda'nın Babası Konuştu: Hayatı Kitap Okumaktı İYİ Partili Yöneticinin, AK Parti Broşürü Dağıtan Gence Yaklaşımı Tepki Çekti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:47:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciyes'te Kayak Sezonu Uzadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]