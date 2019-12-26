Erciyes'te kayak ve snovboard eğitimlerine başlandı - Son Dakika
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Erciyes'te kayak ve snovboard eğitimlerine başlandı

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ, kayak ve snovboard eğitimine yeni sezonun açılmasıyla başladı.

Erciyes'te kayak ve snovboard eğitimlerine başlandı, System.String[]

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor AŞ, kayak ve snovboard eğitimine yeni sezonun açılmasıyla başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ tarafından çocuklar ve yetişkinlere yönelik iki ayrı kurs düzenleyiyor. Kurslarda, Snow Academia tarafından 7-15 yaş grubu için sezon süresince her hafta sonu iki gün, yetişkinler için de hafta içi bir gün kayak ve snovboard eğitimi verilecek.

Eğitimlerinden yararlanmak isteyenler en yakın Spor AŞ tesisinden veya www.sporaskayseri.com adresinden kayıt yaptırabilecek.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 06:06 Kaynak: AA
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