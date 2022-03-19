Erciyes'te kayakçılar şehitler anısına dev Türk bayrağı ile kayak yaptı - Son Dakika
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Erciyes'te kayakçılar şehitler anısına dev Türk bayrağı ile kayak yaptı

19.03.2022 15:38
Erciyes'te kayakçılar şehitler anısına dev Türk bayrağı ile kayak yaptı

Erciyes Kayak Merkezi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına dev Türk bayrağı eşliğinde kayak yapıldı.

Erciyes Kayak Merkezi'nde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla şehitler anısına dev Türk bayrağı eşliğinde kayak yapıldı.

Hacılar Kapı'daki etkinliğe, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Hacılar Kaymakamlığı, Hacılar Belediyesi, Kayseri Kayak İşletmeciler Derneği ile bazı kulüplerin temsilcileri katıldı.

Jandarma, polis ve sporculardan oluşan kayakseverler "Çanakkale Türküsü" eşliğinde kayak yaparken dev Türk bayrağı taşıdı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de kar motorlarıyla organizasyona eşlik etti.

Bayrağın önünde ise "18 Mart Çanakkale zaferi kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" yazılı pankart açıldı.

Etkinliğe katılanlar, pistin sonuna ulaştıklarında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı'nı okundu.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kaymakam Haluk Sezen, katılımcılara teşekkür etti.

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Kayak Merkezi, Türk Bayrağı, Çanakkale, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes'te kayakçılar şehitler anısına dev Türk bayrağı ile kayak yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erciyes'te kayakçılar şehitler anısına dev Türk bayrağı ile kayak yaptı - Son Dakika
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