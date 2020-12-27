Erciyes'te kısıtlama nedeniyle pistler boş kaldı, turistler şehir merkezinde dolaştı - Son Dakika

KAYSERİ'de Erciyes Kayak Merkezi'nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle pistler kapatıldı. Yabancı turistler, kayak yapmanın yasak olduğunu öğrenince kent merkezine dönerek, gezinti yaptı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kayak sezonu açıldı. Ancak pandemi nedeniyle uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında pistler kapatıldı. Bunun üzerine Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan kış tatili için merkeze gelen yabancı turistlerden bzıları yeniden otellerine dönerken, bazısı da şehir merkezine gelerek, meydanları gezdi.