Erciyes'te kısıtlama sakinliği - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Erciyes Kayak Merkezinde sessizlik hakim.

Sokağa çıkma kısıtlamasının 4. haftasında Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi sakin bir hafta sonu geçiriyor. Erciyes'in sakinliğinden yararlanan turistler ise kayak yaparak eğlenceli anlar geçirdi. Daha önce Erciyes'i hiç bu kadar sakin görmediklerini söyleyen Alexandra Erciyes'in çok güzel bir yer olduğunu ve herkesin buraya gelerek kayak yapmalarını tavsiye etti. Alexandra, "Erciyes çok güzel bir yer. Antalya'dan biliyoruz. Orası hep yaz ve sıcak. Çok güzel bir yer herkese tavsiye ediyorum. Erciyes daha önce gittiğim kayak merkezlerinden daha güzel bir kayak merkezi" ifadelerini kullandı. Çok uzun bir yoldan geldiği ve buna rağmen çok memnun kaldığını söyleyen Petr ise "Vladivostok'tan geldim. Çok uzak bir yerden geldim. Uçakla 10 saatlik bir mesafeden geldim. Çok memnun kaldım. Kapadokya'yı gördüm ve Erciyes'i gördüm. Çok memnunum. Kalabalık olmadığı için çok memnunum ve herkese tavsiye ediyorum" dedi. Biraz sakin de olsa yabancı misafirlerinin aktivitelerini rahatlıkla gerçekleştirdiğini söyleyen Aziz Acar ise "Nevşehir Kapadokya bölgesinde rehberlik yapıyorum. Birkaç haftadır özellikle Rus gruplar ile Erciyes tur planı yapmaktaydık. Yalnız hafta sonuna denk geldiği için birazcık sakinlik mevcut. Bir program ayarlayıp Erciyes'e geldik. Biraz sakinde olsa bizim yapabileceğimiz aktiviteleri kullanabileceğimiz alanlar mevcut. Bu alanlarda yerli, yabancı misafirlerimiz rahatlıkla aktivitelerini yapabiliyorlar, eğlenebiliyorlar. Ben daha önce Erciyes'e geldim. Bize yakın bir bölge olduğu için gruplarla devamlı geliyorduk ama pandemi döneminde çok fazla tur olmadığı için gelemedik. Bu sakinlik bizim içinde biraz değişik oldu. Çok fazla durumdan şikayetçi değiliz. Misafirlerde hoş karşıladı. Tabi ki sağlık daha önce geliyor. Bu nedenle herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Umarım daha da iyi olur" diye konuştu.

Öte yandan, Erciyes'e ulaşım sağlayan yollardaki sakinlik ise havadan görüntülendi. - KAYSERİ