Erciyes'te konaklayan kayakseverler pistlerin tadını çıkardı - Son Dakika

Erciyes'te konaklayan kayakseverler pistlerin tadını çıkardı

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin hafta sonlarından birini yaşıyor.

Türkiye'nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin hafta sonlarından birini yaşıyor. Charter seferlerle Ukrayna, Rusya ve Polonya'dan gelen yabancı turistler ile yerli turistleri ağırlayan Erciyes'te, bu hafta sonu pistler büyük oranda boş kaldı. Otellerde konaklayan tatilciler, boş pistlerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi. Öte yandan, Erciyes'e çıkan yollarda Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrol noktaları oluşturuldu. Polis ekipleri, kayak merkezine gitmek isteyen tüm araçları durdurarak belgelerini kontrol ediyor.

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