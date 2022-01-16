Erciyes'te korkunç kaza! Kar kütlesi altında kalan Kanadalı kayakçı hayatını kaybetti - Son Dakika

Gaziantep'ten kayak yapmak için Kayseri'ye gelen 3 kişi Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı'da bulunan vadide çığ altında kaldı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine Jandarma, AFAD, jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE, Erciyes A.Ş. ekipleri ve Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

BM KOORDİNASYON ÜYESİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerce yapılan çalışmalarda 2 kişi sağ olarak kurtarılırken, çığ altında kalan 1 kişiyi arama çalışmaları devam etti. AFAD ve JAK ekipleri tarafından -25 derecede 3 metrelik vadi içerisinde yapılan aramalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden kişinin Kanada uyruklu BM koordinasyon üyesi olarak Gaziantep'te görev yapan Michael Kreeft olduğu öğrenildi. Kreeft cansız bedeni ekipler tarafından kar motoruyla aşağı indirilerek, ambulansa teslim edildi.