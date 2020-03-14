Erciyes'te 'Korona virüs' önlemleri artırıldı - Son Dakika
Son Dakika Genel Erciyes'te 'Korona virüs' önlemleri artırıldı - Son Dakika

Erciyes'te 'Korona virüs' önlemleri artırıldı

12 dakika önce

Erciyes'te 'Korona virüs' önlemleri artırıldı Erciyes Dağı'nda, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Erciyes'te 'Korona virüs' önlemleri artırıldı

KAYSERİ - Erciyes Dağı'nda, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, korona virüsün yayılmasının ardından çalışmalar artırıldı. Çalışmalar kapsamında Erciyes'te misafirlerin yoğun olarak kullandığı mekanik tesisler dezenfekte edildi.

Dezenfekte çalışmalarının belirli aralıklarla yapılacağı bildirildi.

Erciyes'te 'Korona virüs' önlemleri artırıldı

Erciyes, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:11 Kaynak: İHA
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