Erciyes'te 'Korona virüs' önlemleri artırıldı - Son Dakika

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Erciyes'te 'Korona virüs' önlemleri artırıldı
12 dakika önce
Erciyes'te 'Korona virüs' önlemleri artırıldı Erciyes Dağı'nda, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 03:11 Kaynak: İHA
Erciyes'te 'Korona virüs' önlemleri artırıldı
KAYSERİ - Erciyes Dağı'nda, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, korona virüsün yayılmasının ardından çalışmalar artırıldı. Çalışmalar kapsamında Erciyes'te misafirlerin yoğun olarak kullandığı mekanik tesisler dezenfekte edildi.
Dezenfekte çalışmalarının belirli aralıklarla yapılacağı bildirildi.
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