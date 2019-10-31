Erciyes'te kurtarma tatbikatı

Türkiye'nin önemli kış sporları ve kayak merkezlerinden Erciyes Dağı'nda, yeni sezon öncesi kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.



Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da düzenlenen tatbikatta, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ'ye bağlı arama, kurtarma ve pist güvenliği ekipleri, AFAD, Türkuaz Su Altı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi, 112 Acil Servis ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ortak çalışma yaptı.



Tatbikatta senaryo gereği, tesislerde çıkan arıza nedeniyle 2 bin 500 metre rakımdaki telesiyejde mahsur kalan 4 kişi, ekipler tarafından halatlar yardımıyla tek tek indirildi. Teknik arıza da ekipler tarafından kısa sürede tamir edildi.



Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Erciyes Dağı'nda yeni sezon hazırlıklarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.



Bu kapsamda düzenlenen tatbikatın başarıyla tamamlandığını belirten Cıngı, şunları kaydetti:

"Ekipmanlarımız yeterli ve tesislerimizde son teknolojiyi kullanıyoruz. Biz de Erciyes AŞ olarak her türlü negatif duruma hazır olmaya, kazalara karşı teyakkuzda olmaya dikkat ediyoruz. Bir aksilik durumunda teleferikte meydana gelen sıkıntıda, orada bulunan misafirlerimizi sağlıklı ve problemsiz bir şekilde tahliye etmek için ekiplerimiz özel eğitim aldılar. Arkadaşlarımızı oluşabilecek olumsuz duruma karşı zinde tutabilmek için de bugün bir tatbikat yaptık."

Yaklaşık bir saat süren tatbikata 60 kişilik ekip katıldı.