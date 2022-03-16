Erciyes'te kütüphane konseptli otel açıldı - Son Dakika
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Erciyes'te kütüphane konseptli otel açıldı

16.03.2022 10:55
Erciyes'te kütüphane konseptli otel açıldı

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezinde kütüphane konseptli Library Otel, müşterilerine hizmet vermeye başladı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezinde kütüphane konseptli Library Otel, müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Erciyes Kayak Merkezinde inşa edilen kütüphane konseptli Library Otel'de çalışmalar tamamlandı. Otel, müşterilerine hizmet vermeye başladı.

OTELDE B BİN ADET KİTAP BULUNUYOR

Otel ile ilgili bilgi veren Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri, " Türkiye'nin ilk kütüphane konseptli otelini açmış bulunuyoruz. Tabi bunun devamını getireceğiz. Erciyes'te ilk sezonumuzu yaşıyoruz. İlk sezonda heyecanlıyız. Burada düzenlediğimiz çeşitli organizasyonlarla müşterilerimizi ağırlıyoruz. Otelimizde şuanda 5 bin adet kitap var. Bu kitap sayısını çoğaltacağız. Erciyes'e yeni bir tesis kazandırdığımız için mutluyuz. Sezon bizim için güzel başladı. Dolu dolu geçiyor. Tabi son dönemdeki savaşı ülkemizi ve Erciyes'i etkilemiş durumda. Sezonun sonuna gelmiş olmamız bu durum açısından bizim için avantajlı. Bu durum sezon başında olsaydı çok daha fazla zorlanırdık. Genel hatlarıyla memnunuz" diye konuştu.

Otelde konaklayan Ümit Temurçin ise "Otelin konumu çok güzel. Pistlere çok yakın. Erciyes'te bağlantılı yollarla kayak yapmak çok güzel. Tüm gün boyunca kayak yaptık. Sonrasında otele geldik. Burada kitaplık aldığımız kitapları okuyoruz. Her şey çok güzel" dedi.

Erciyes'te tatil yapan Senem Türkanoğlu da "Erciyes'te güzel bir deneyim yaşadık. Çok güzel etkinlikler oldu. Burasının kütüphane konseptli oteli olduğunu öğrendik. Ben de kitap okuyan birisi olarak bu konseptten çok etkilendim. İnsanları Türkiye'nin bu tür güzel yerlerine gelmelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı.


Erciyes'te kütüphane konseptli otel açıldı
Erciyes'te kütüphane konseptli otel açıldı
Erciyes'te kütüphane konseptli otel açıldı
Erciyes'te kütüphane konseptli otel açıldı
Erciyes'te kütüphane konseptli otel açıldı
Erciyes'te kütüphane konseptli otel açıldı
Erciyes'te kütüphane konseptli otel açıldı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erciyes'te kütüphane konseptli otel açıldı - Son Dakika


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