Erciyes'te mahsur kalan 2 dağcıyı jandarma kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erciyes'te mahsur kalan 2 dağcıyı jandarma kurtardı - Son Dakika

Erciyes'te mahsur kalan 2 dağcıyı jandarma kurtardı

6 saat önce

Erciyes'e zirve tırmanışından sonra iniş yaptıkları sırada sakatlanarak mahsur kalan dağcı ve arkadaşı, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erciyes'te mahsur kalan 2 dağcıyı jandarma kurtardı, System.String[]

Erciyes'e zirve tırmanışından sonra iniş yaptıkları sırada sakatlanarak mahsur kalan dağcı ve arkadaşı, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde bulunan Çoban İni mevkiinde dün öğle saatlerinde A.N.D. ve A.K.D. Erciyes Dağına zirve faaliyeti için çıkış yaptı. İniş sırasında A.N.D. diz bölgesinden sakatlandığı, yürüyemediği söyleyerek yardım talebinde bulundu. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Çoban İni bölgesinin üstünde 3 bin 400 metre rakımlı Şeytan Vadisi girişinde mahsur kalan dağcılara ulaştı. Yaklaşık 1.5 saatlik çalışma sonunda bölgeden tahliyeleri yapılan A.N.D ve A.K., 112 sağlık ekiplerine teslim edildi.


Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, yine vatandaşların desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Jandarma, Kayseri, Erciyes, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
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