Erciyes'te mahsur kalan 2 kişiyi JAK ekipleri kurtardı
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Kayseri'de Erciyes Dağı'nda tırmanış yapan ve dolu yağışı nedeniyle mahsur kalan baba ve oğlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kayseri'de Erciyes Dağı'nda tırmanış yapan ve dolu yağışı nedeniyle mahsur kalan baba ve oğlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı. Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:49 Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre Türkiye'nin önemli kış turizmi bölgelerinden Erciyes Dağı'nda tırmanış yapan Y. U. (50) ve oğlu C.U. (19) iniş sırasında doluya yakalandı. Ağustos ayında olumsuz hava ile karşılaşan baba ve oğlu, dağda mahsur kaldı. Yardım istenilmesi üzerine harekete geçen JAK ekipleri, Y.U. ve C.U.'yu mahsur kaldıkları yerden kurtardı.
Y.U. ve C.U.'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAYSERİ
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