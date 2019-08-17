Erciyes'te mahsur kalan 2 kişiyi JAK ekipleri kurtardı

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda tırmanış yapan ve dolu yağışı nedeniyle mahsur kalan baba ve oğlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda tırmanış yapan ve dolu yağışı nedeniyle mahsur kalan baba ve oğlu Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre Türkiye'nin önemli kış turizmi bölgelerinden Erciyes Dağı'nda tırmanış yapan Y. U. (50) ve oğlu C.U. (19) iniş sırasında doluya yakalandı. Ağustos ayında olumsuz hava ile karşılaşan baba ve oğlu, dağda mahsur kaldı. Yardım istenilmesi üzerine harekete geçen JAK ekipleri, Y.U. ve C.U.'yu mahsur kaldıkları yerden kurtardı.



Y.U. ve C.U.'nun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KAYSERİ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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