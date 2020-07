Erciyes'te mahsur kalan dağcıyı JAK timi kurtardı - Son Dakika

KAYSERİ'de, zirve tırmanışı yaptıktan sonra inişte düşerek, yaralanınca Erciyes Dağı'nda mahsur kalan A.T., Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kurtarıldı.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes Dağı'na gelen A.T., zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Dağcı A.T., inişe geçtiği sırada düşmesi sonucu yaralandı. Dağda mahsur kalan A.T., jandarma ekiplerini arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen JAK timi, A.T.'nin yerini tespit edip, kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu A.T.'nin, Çobanini bölgesindeki 'Şeytan Vadisi' girişinde olduğu belirlendi. Bölgeye ulaşan ekipler, kurtarma çalışmasıyla A.Y.'yi bulunduğu yerden indirip, sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan dağcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.