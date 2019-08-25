Son Dakika Haberleri: Erciyes'te mahsur kalan dağcıyı jandarma kurtardı
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Erciyes'te mahsur kalan dağcıyı jandarma kurtardı

40 dakika önce

Tırmanış gerçekleştirdiği Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcı, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erciyes'te mahsur kalan dağcıyı jandarma kurtardı, System.String[]

Tırmanış gerçekleştirdiği Erciyes Dağı'nda mahsur kalan dağcı, jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, 3917 rakımlı Erciyes Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştiren Furkan Ç., 3800 rakıma geldiğinde bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, Furkan Ç,'yi kurtararak kamp alanına getirdi. Furkan Ç., kendisini kurtaran jandarma ekiplerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Jandarma, Erciyes, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:28 Kaynak: İHA
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