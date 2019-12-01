Son Dakika Haberleri: Erciyes'te mahsur kalan otomobiller kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa Erciyes'te mahsur kalan otomobiller kurtarıldı - Son Dakika

Erciyes'te mahsur kalan otomobiller kurtarıldı

6 saat önce

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 30 araç ve araçlarda bulunan 45 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Erciyes'te mahsur kalan otomobiller kurtarıldı, System.String[]

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan yaklaşık 30 araç ve araçlarda bulunan 45 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.


Erciyes Dağı'nda akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Erciyes yolu üzerinde hazırlıksız yakalanan araçlar, mahsur kaldı. Karayolları, belediye ve JAK ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu mahsur kalan yaklaşık 30 araç ve araçlarda bulunan 45 kişi kurtarıldı. Kışlık lastiği olmayan araçlar çekici ile tahliye edilirken, karayolu trafiği bir süre kontrollü olarak sağlandı.


Ekiplerin olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki çalışmaları sürüyor. - KAYSERİ

Kayseri, Erciyes, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul ve 9 il için sağanak yağmur, 6 il için de yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı
Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ne yağan mevsimin ilk karı havadan görüntülendi Sivas-Erzincan karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var İzmir'de bir çocuk annesi genç kadın eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 04:44:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erciyes'te mahsur kalan otomobiller kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]