Son Dakika Haberleri: Erciyes'te Mahsur Kalan Vatandaşların İmdadına Jandarma Yetişti

Erciyes'te Mahsur Kalan Vatandaşların İmdadına Jandarma Yetişti

40 dakika önce

Yoğun kar yağışıyla beraber Erciyes'te mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Erciyes'te Mahsur Kalan Vatandaşların İmdadına Jandarma Yetişti, System.String[]
Yoğun kar yağışıyla beraber Erciyes'te mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma ekipleri yetişti.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te yoğun kar yağışıyla beraber tipi de etkisini gösterdi. Aniden tipiye yakalanan çok sayıda araç, mahsur kaldı. Erciyes Jandarma Karakol Komutanlığı ve jandarma arama kurtarma ekipleri, zor durumda olan vatandaşların imdadına yetişerek, yardım etti.

Ayrıca, jandarma ekiplerinin hızlı koordinesiyle olası kazaların da önüne geçildi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:00 Kaynak: İHA

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