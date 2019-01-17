Erciyes'te Mahsur Kalan Vatandaşların İmdadına Jandarma Yetişti
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Yoğun kar yağışıyla beraber Erciyes'te mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma ekipleri yetişti.
Yoğun kar yağışıyla beraber Erciyes
'te mahsur kalan vatandaşların imdadına jandarma ekipleri yetişti. Türkiye
'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te yoğun kar yağışıyla beraber tipi de etkisini gösterdi. Aniden tipiye yakalanan çok sayıda araç, mahsur kaldı. Erciyes Jandarma
Karakol Komutanlığı ve jandarma arama kurtarma ekipleri, zor durumda olan vatandaşların imdadına yetişerek, yardım etti.
Ayrıca, jandarma ekiplerinin hızlı koordinesiyle olası kazaların da önüne geçildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:00 Kaynak: İHA
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