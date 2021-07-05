Erciyes'te maratonu karıştıran 2 kardeş, 800 metre yerine 12 kilometre koştu - Son Dakika

KAYSERİ'de hafta sonu düzenlenen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'na katılan Ekber Kerem Yılmaz (11) ve kardeşi Muhammet Tuna Yılmaz (7), çocuk parkurunda 800 metre koşmaları gerekirken, parkuru karıştırarak, yetişkinlerin yarıştığı maratonda 12 kilometre koştu. Ekber Kerem Yılmaz, "12 kilometrelik büyükler parkurunda koşmuşuz. Parkuru tamamladığımızda yanlış yerde koştuğumuz için üzüldüm" dedi.

Kayseri'de yaşayan Ekber Kerem Yılmaz ve kardeşi Muhammet Tuna Yılmaz, hafta sonu Erciyes'te düzenlenen Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu'na katıldı. İki kardeş, çocuklar için düzenlenen parkurda 800 metre koşması gerekirken, yanlışlıkla yetişkinlerin yarıştığı 12 kilometre uzunluğundaki parkura katıldı. İki kardeş, yetişkinlerle birlikte koşmaya başladı. 12 kilometre koşan çocuklara yanlış parkurda yarıştıkları haberini, anneleri Esma Yılmaz verdi. Yanlış parkurda koştuklarını öğrenen iki kardeş, yarışmayı kaybedince büyük üzüntü yaşadı. Erciyes A.Ş., 12 kilometre koşan iki kardeşi kupa ile ödüllendirdi. Çocuklara kupalarını Erciyes A.Ş. Başkanı Murat Cahid Cıngı verdi.