ERCİYES'TE MAYIS KARI; KAYAK MERKEZİ BEMBEYAZ OLDU - Son Dakika
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ERCİYES'TE MAYIS KARI; KAYAK MERKEZİ BEMBEYAZ OLDU

06.05.2022 13:49

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, mayıs ayında yağan karla kısa sürede beyaza büründü.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, mayıs ayında yağan karla kısa sürede beyaza büründü.

Kayseri ve çevresini etkisi altına alan yağışlı ve soğuk hava nedeniyle kent merkezinde hava sıcaklığı gündüz 9, gece ise 5 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklıklarının düşmesi sonrası Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı. Kayak sezonunun kapandığı Erciyes, beyaza büründü. Kayak pistleri ise karla kaplandı. Erciyes Dağı'nda da kar kalınlığı 15 santimetreye yaklaştı.

ERCİYES'TE MAYIS KARI; KAYAK MERKEZİ BEMBEYAZ OLDU
ERCİYES'TE MAYIS KARI; KAYAK MERKEZİ BEMBEYAZ OLDU
ERCİYES'TE MAYIS KARI; KAYAK MERKEZİ BEMBEYAZ OLDU
ERCİYES'TE MAYIS KARI; KAYAK MERKEZİ BEMBEYAZ OLDU
ERCİYES'TE MAYIS KARI; KAYAK MERKEZİ BEMBEYAZ OLDU
ERCİYES'TE MAYIS KARI; KAYAK MERKEZİ BEMBEYAZ OLDU

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Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı (2) Erciyes Kayak Merkezi'ne kar yağdı (2) Erciyes'te Mayıs karı güzelliği Erciyes'te Mayıs karı güzelliği

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERCİYES'TE MAYIS KARI; KAYAK MERKEZİ BEMBEYAZ OLDU - Son Dakika


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