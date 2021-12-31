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Erciyes'te meşaleli yeni yıl kutlaması - Son Dakika

Erciyes'te meşaleli yeni yıl kutlaması

31.12.2021 20:49

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te yerli ve yabancı turistler meşaleli gece kayağı yaptı.

Erciyes'teki yeni yıl etkinliklerine katılan vatandaşlar, havai fişek gösterisini ve Erciyes AŞ Pist Güvenlik Ekibi ile Snow Akademi Kayak Okulu eğitmenleri tarafından oluşturulan 50 kişinin gerçekleştirdiği meşaleli şovu izledi.

Gondola binip kayak yapan ziyaretçiler, dışarıda yanan ateş etrafında ısınmaya çalıştı.

Yerel sanatçıların konserini izleyen tatilciler keyifli zaman geçirdi.

Erciyes'te meşaleli yeni yıl kutlaması
Erciyes'te meşaleli yeni yıl kutlaması
Erciyes'te meşaleli yeni yıl kutlaması

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Yeni Yıl, Türkiye, Erciyes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erciyes'te meşaleli yeni yıl kutlaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erciyes'te meşaleli yeni yıl kutlaması - Son Dakika
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