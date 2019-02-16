Son Dakika Haberleri: Erciyes'te Red Bull Kar Havuzu Etkinliği

Erciyes'te Red Bull Kar Havuzu Etkinliği

21 dakika önce

Red Bull'un Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlediği kar havuzu etkinliğine katılanlar, kendi hazırladıkları kostümlerle buz dolu havuza girdi.

Erciyes'te Red Bull Kar Havuzu Etkinliği, System.String[]
Red Bull'un Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlediği kar havuzu etkinliğine katılanlar, kendi hazırladıkları kostümlerle buz dolu havuza girdi.

Farklı organizasyonlara ev sahipliği yapan Erciyes Kayak Merkezi'nde, Red Bull Kar Havuzu etkinliği gerçekleştirildi.

Farklı kentlerden organizasyon için gelen yaklaşık 35 yarışmacı, çeşitli filmlerle ve projelerle adı özleşmiş karakterlerin kıyafetlerini tasarlayarak yarışmaya katıldı.

Yarışmacılar, eğlenceli kıyafetler ve ekipmanlarla önce kayak yaptılar, ardından da rampadan buz dolu havuza atladılar.

Jüri koltuğunda moda tasarımcısı Zeynep Tosun, radyo ve televizyon sunucusu Yasemin Şefik, Survivor şampiyonu Ogeday, oyuncu ve sağlıklı yaşam koçu Ayşe Tolga, oyuncu Yunus Günce, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı gibi isimlerin yer aldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğe, kayak için Erciyes'e gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 04:09 Kaynak: AA

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